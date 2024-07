»Schicksal Treuhand – Treuhand-Schicksale«. Ausstellungseröffnung und Gespräch mit Zeitzeugen. Die geschilderten Erlebnisse und Empfindungen stehen beispielhaft für die Lebensgeschichten von Millionen Ostdeutschen, die durch Privatisierungen, Betriebsschließungen und Massenentlassungen an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Donnerstag, 4.7., 18 Uhr. Ort: FMP1, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin

»Hält die Brandmauer?« Vorstellung der aktuellen Studie »Kooperationen mit der extremen Rechten in den ostdeutschen Bundesländern« und Austausch zum Umgang mit Rechten in kommunalen Gremien. Spätestens seit dem Sommerinterview des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz im Juli 2023 wird über das Verhältnis zur AfD diskutiert. Hält die Brandmauer, also die strikte Abgrenzung, auch auf der kommunalen Ebene? Donnerstag, 4.7., 19.30 Uhr. Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6, Nürnberg. Veranstalter: Kurt-Eisner-Verein u. a.

»Gegen die Kriegspolitik der Bundesregierung«. Kundgebung mit Liedermacher Tobi Thiele. Kanzler Scholz und seine westlichen Verbündeten überschreiten mehr und mehr die selbst verkündeten roten Linien und verschärfen somit die Gefahr des Übergriffs des Krieges auf ganz Europa und insbesondere auf Deutschland. Donnerstag, 4.7., 15 Uhr. Ort: Neustädtischer Markt, Brandenburg an der Havel. Veranstalter: Bündnis für Frieden Brandenburg