Russland will 2027 mit dem Aufbau einer eigenen Raumstation beginnen. In dem Jahr werde das erste Modul der Anlage ins All gebracht, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Dienstag mit. Bis 2030 soll der Kern der Station demnach fertig sein. Roskosmos-Direktor Juri Borissow begründete den Plan mit dem schlechten Zustand der Internationalen Raumstation (ISS). (dpa/jW)