Slowakei: Mindestens vier Tote bei Kollision zwischen Zug und Bus

Philipp von Ditfurth/dpa

Bratislava. Bei einer Kollision zwischen einem Zug und einem Bus in der Slowakei sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mindestens fünf weitere Menschen seien zudem verletzt worden, teilte der slowakische Rettungsdienst am Donnerstag im Onlinenetzwerk Facebook mit. Demnach kam es zu dem Unglück nahe der Stadt Nove Zamky im Südwesten des Landes, als ein Personenzug und ein Bus an einem Bahnübergang zusammenstießen. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der tschechischen Nachrichtenagentur CTK gegen 17 Uhr. Laut einer Sprecherin der Rettungsdienste könnte die Zahl der Opfer noch steigen. Nach Angaben von Bahnsprecherin Vladimira Bahylova erlitt der Lokführer Verbrennungen, da die Lokomotive in Brand geraten sei. Ihr zufolge ereignete sich das Unglück an einem durch Schranken und Lichtsignale gesicherten Bahnübergang. Auf von örtliche Medien veröffentlichten Aufnahmen waren dichte Rauchwolken sowie Passagiere zu sehen, die Gepäck neben einem teilweise brennenden Zug trugen. (AFP/jW)