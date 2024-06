Hintergrund: Was bedeutet »Cum-cum«?

Experten bezeichnen »Cum-cum« als den großen Bruder von »Cum-ex«, Händler gaben vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags an, in der Praxis werde kein Unterschied zwischen den beiden Modellen gemacht. Doch während der »Cum-ex«-Steuerraub mediale Aufmerksamkeit erhielt und die juristische Aufklärung – wenn auch schleppend – läuft, ist »Cum-cum« nur den Wenigsten ein Begriff. Dabei ist der Schaden noch größer und das gleichermaßen illegale Geschäftsmodell erfreut sich in der Finanzwelt weiterhin großer Beliebtheit.

Der Hauptunterschied zu »Cum-ex« besteht darin, dass bei »Cum-cum« ein beteiligter Aktieneigentümer im Ausland sitzt. Deshalb hat er nicht die Möglichkeit, sich in der BRD die Kapitalertragssteuer auf Dividendenzahlungen rückerstatten zu lassen. Um dennoch an die Staatsknete zu kommen, liefert er seine Aktienpakete vor dem Dividendenstichtag an ein deutsches Finanzinstitut. Von dort wird das Paket dann an ein anderes inländisches Geldhaus weitergegeben, und so weiter. Am Ende der Kette finden sich häufig kleine Volksbanken oder Sparkassen.

Nach dem Dividendenstichtag wird das Aktienpaket entlang der Kette zurückgegeben. Die für die Dividendenzahlung fällige Kapitalertragssteuer führt nur die kleine Bank am Ende ab. Aber alle an der Kette beteiligten Institute lassen sie sich zurückerstatten. So wird die einmal abgeführte Steuer – wie bei »Cum-ex« – mehrfach zurückerstattet. Am Ende teilen sich die Beteiligten die Beute.

Rechtlich gesehen, ist das »Gestaltungsmissbrauch«. Dass kleine, lokal verankerte Geldhäuser eingebunden werden, dient nach Einschätzung der Bürgerbewegung Finanzwende vor allem dazu, diesen Missbrauch zu verschleiern. (se)