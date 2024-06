»Mit dem Fahrrad für den Frieden«. Demonstration. Wir sind gegen Waffenlieferungen, einen Umbau zur Kriegswirtschaft, Wehrdienst durch die Hintertür und Kriegstüchtigkeit. Eine stabile und dauerhafte Sicherheitsordnung in Europa muss verhandelt werden und ist nur denkbar unter Einbeziehung Russlands. Sonntag, 30.6., 9.30 Uhr. Ort: Bahnhofplatz Starnberg. Veranstalter: Freundeskreis SW 24

»Der Deal des Hamburger Senats mit Containerverschiffer MSC«. Vortrag und Diskussion. Nach Protest und wildem Streik, wie ist die aktuelle Situation? Über den Stand der Dinge, die Rolle des Senats beim geplanten Verkauf der HHLA, der Gewerkschaft Verdi dabei, der Betriebsräte und der Stimmung in den Belegschaften berichten Gewerkschafter. Wie kann die Privatisierung der HHLA noch verhindert werden? Mittwoch, 3.7., 18.30 Uhr. Ort: bei Atif, Hofdurchgang, Bartelsstraße 25, Hamburg. Veranstalter: Gewerkschaftslinke Hamburg

»Venezuela am Vorabend der Präsidentschaftswahlen. Zwischen US-Wirtschaftskrieg und antiimperialistischem Widerstand«. Vortrag mit Diskussion. Carsten Hanke von der »Gesellschaft für internationale Solidarität«, gerade aus Venezuela wiedergekehrt, berichtet: Wie ist die soziale und wirtschaftliche Lage in Venezuela? Was ist auf die aggressive Sanktionspolitik der USA, was auf die Politik der Regierung zurückzuführen? Welche Veränderungen und Konflikte hat es in der linken Parteien- und Bündnislandschaft gegeben? Mittwoch, 3.7., 19 Uhr. Ort: Schön 28, Schönstraße 28, Frankfurt am Main. Veranstalter: DKP Frankfurt