Die US-Schauspielerin Sigourney Weaver bekommt bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig einen Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Die 74jährige (»Alien«, »Galaxy Quest«) will die Auszeichnung in der italienischen Lagunenstadt Ende August persönlich entgegennehmen. Das Festival findet vom 28. August bis 7. September statt. (dpa/jW)