New York. Der gebürtige Münchner Tristan da Silva wird in der kommenden Saison an der Seite der Weltmeisterbrüder Franz und Moritz Wagner in der NBA spielen. Das 23 Jahre alte Basketballtalent wurde in der Nacht zu Donnerstag im Draft der nordamerikanischen Profiliga in Brooklyn an 18. Stelle von den Orlando Magic gewählt. An Nummer eins wählten die Atlanta Hawks den Franzosen Zaccharie Risacher. (sid/jW)