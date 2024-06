Frankfurt am Main. Nach Millioneneinbußen in den vergangenen Jahren hat der Deutsche Fußballbund (DFB) im Jahr 2023 erstmals wieder einen Gewinn erzielt. Der weltgrößte Fachverband verbuchte im Vorjahr einen Überschuss nach Steuern in Höhe von rund 4,9 Millionen Euro, wie der DFB am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte das Wirtschaftsmagazin Capital darüber berichtet. 2022 hatte der DFB einen Verlust in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro gemacht. (dpa/jW)