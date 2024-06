Stuttgart. Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in der Fanzone Stuttgart beim Spiel Tschechien gegen die Türkei sind die Hintergründe weiter unklar. Zwei Menschen seien schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Insgesamt seien drei Menschen ins Krankenhaus gekommen. Bei dem Vorfall am späten Mittwoch abend sei auch ein Messer zum Einsatz gekommen. (dpa/jW)