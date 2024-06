Vor der EM: 4.000 Fans feiern in Iserlohn Titelverteidiger Italien

Bernd Thissen/dpa Michael Folorunsho und Giacomo Raspadori am Dienstag in Aktion beim öffentlichen Training in Iserlohn

Iserlohn. 4.000 Zuschauer haben beim ersten öffentlichen Training den EM-Titelverteidiger Italien im Sauerland gefeiert. Am Dienstag nachmittag absolvierten die Azzurri im Hemberg-Stadion in Iserlohn ihre erste Übungseinheit - vor vollen Rängen. Die Karten für das Training waren unter 14.000 Interessenten verlost worden. Vor allem Delegationsleiter Gianluigi Buffon, Weltmeister von 2006, erhielt tosenden Beifall. Die italienische Fußball-Nationalmannschaft war am Montag abend auf dem Flughafen Dortmund eingetroffen, wo die Spieler und Trainer Luciano Spalletti bereits von mehreren hundert Fans und Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal empfangen wurden. In Iserlohn, wo der amtierende Europameister im Hotel Vier Jahreszeiten logiert, wurde die Mannschaft von Bürgermeister Michael Joithe begrüßt. Die EM beginnt für die Italiener am Samstag in Dortmund mit einem Spiel gegen die albanische Auswahl. Die weiteren Gegner in der Gruppe B sind Spanien und Kroatien. (AFP/jW)