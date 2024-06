Hannes P. Albert/dpa Schwesig schockiert über »Einzelfälle« rassistischer Gewalt (Berlin, 14.6.2024)

Das »Entsetzen« der Politik ist bei rassistischen Angriffen groß – während sie auf der anderen Seite durch Abschiebewut und ihre Rhetorik dazu Hetze antreibt. So empören sich nun auch zahlreiche Politiker wegen eines rassistischen Angriffs auf zwei ghanaische Mädchen im mecklenburgischen Grevesmühlen. Die Schwestern im Alter von acht und zehn Jahren waren am Freitag abend aus einer Gruppe von etwa 20 Jugendlichen und Heranwachsenden heraus angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei soll der Achtjährigen dabei auch ins Gesicht getreten worden sein. Die hinzukommenden Eltern der Mädchen wurden ebenfalls attackiert. Die Achtjährige und ihr Vater wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonnabend gegenüber dpa mitteilte, habe die Polizei die Personalien Tatverdächtiger feststellen können. Aus der Gruppe hätten sich bis zu acht Menschen an der Attacke beteiligt. Als die Polizei vor Ort eintraf, habe eine Person aus der Gruppe die Opfer beim Weggehen zudem »fremdenfeindlich beleidigt«. Die Polizei ermittele wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung und Beleidigung.

Am Sonntag erklärte ein Sprecher der Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock gegenüber dpa, die Polizei gehe diversen Hinweisen nach. Die Ermittlungen seien sehr umfangreich. Es habe zudem Hinweise gegeben, dass auf dem Stadtfest in Grevesmühlen am Wochenende rassistische Parolen zum Lied »L’Amour Toujours« von Gigi D’Agostino gesungen worden sein sollen.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach von einer »abscheulichen Tat«. Sie verurteilte die Tat am Sonnabend in einem Beitrag auf der Plattform X (früher Twitter). Das verletzte Mädchen sei mit acht Jahren so alt wie ihre Tochter, schrieb sie. Und weiter: »Wir dürfen nicht zulassen, dass Hass und Hetze unsere Gesellschaft vergiften und Gewalt unsere Kinder bedroht.« Die »abscheuliche Tat« müsse rasch Konsequenzen haben. Rassismus und Gewalt seien »widerlich«. Das gelte erst recht, wenn Kinder angegriffen würden.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) zeigte sich entsetzt von der Attacke. »Man greift keine Menschen an, erst recht keine Kinder und schon gar nicht aus rassistischen Motiven«, sagte der SPD-Politiker wenig eloquent. Der Grevesmühlener Bürgermeister Lars Prahler erklärte am Sonnabend gegenüber NDR 1 Radio MV, die »rassistisch motivierte Tat« mache ihn »einfach fassungslos«. Sie zeuge von »bodenlosem Hass und enthemmter Unmenschlichkeit«.

Der innenpolitische Sprecher der Linke-Landtagsfraktion, Michael Noet­zel fragte: »Was zur Hölle ist in unserem Bundesland los?« Der rassistische Angriff sei »an Niederträchtigkeit nicht zu überbieten«. Mecklenburg-Vorpommerns Integrationsbeauftragte Jana Michael sprach am Sonnabend von einer »abscheulichen und schockierenden Tat«. Sie appellierte an die Mitglieder der Jugendgruppe, die Täter zu benennen und nicht aus Gruppendruck zu schweigen.

Der Landrat von Nordwestmecklenburg, Tino Schomann (CDU), sprach laut dpa von einer nicht zu tolerierenden Grenzüberschreitung: »Verabscheuungswürdige Taten wie diese lassen mich sprachlos zurück.« Angesichts der einhelligen Empörung mochte offenbar auch Nikolaus Kramer, Chef der AfD-Landtagsfraktion, nicht zurückstehen: Die »brutale Hemmungslosigkeit gegenüber Kindern« sei erschreckend und müsse »konsequent geahndet werden«.

Unterdessen meldete die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag weitere neonazistische Vorfälle. So sollen etwa 20 Männer am Sonnabend auf einer Brücke in Schwerin gemeinsam den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben. Bereits am Freitag hatten Menschen in Warnemünde in Mecklenburg-Vorpommern nach einer Public-Viewing-Veranstaltung zur Fußball-EM laut Polizei rechte Parolen gerufen. Die gespielte Empörung der Politiker hat dem nichts entgegenzusetzen.