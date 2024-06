URS FLUEELER/Pool via REUTERS Wenn es nach ihm geht, könnte der Krieg noch Jahre andauern: Wolodimir Selenskij am Wochenende in der Schweiz

Die von der Ukraine betriebene und von der Schweiz beherbergte »Friedenskonferenz« auf dem Bürgenstock bei Luzern ist am Sonntag mit der Verabschiedung einer Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba ließ keinen Zweifel am einseitigen Charakter dieses Dokuments. Es sei vollständig und »ausgewogen«, die Positionen der Regierung in Kiew seien berücksichtigt und es seien keine alternativen Friedenspläne auf dem Treffen diskutiert worden.

Treffen ohne Folgen

Nach dem Dokument, das bereits am Samstag fertig formuliert war, soll Russland als Voraussetzung für einen »Friedensprozess« der Ukraine die Kontrolle über das Atomkraftwerk Saporischschja sowie die Häfen am Asowschen Meer zurückgeben. Der von ukrainischer Seite geforderte russische Rückzug aus den seit Kriegsbeginn besetzten ukrainischen Gebieten wird in dem Dokument nicht ausdrücklich erwähnt, er wäre aber die praktische Voraussetzung für die Erfüllung dieser Forderung. Weitere Punkte des in der Schweiz verabschiedeten Texts sind die Freiheit der zivilen Schiffahrt auf dem Schwarzen Meer, der ungehinderte ukrainische Agrarexport auf dem Seeweg, der Austausch sämtlicher Kriegsgefangener – von denen Russland nach eigenen Angaben etwa fünfmal so viele in seiner Gewalt hat wie die Ukraine russische Inhaftierte – sowie die Rückführung ukrainischer Kinder, die nach ukrainischer Darstellung nach Russland entführt worden sind. Russland bezeichnet den Vorgang als die Evakuierung von Kindern aus gefährdeten Regionen.

Dass die in der Schweiz verabschiedeten Forderungen irgendwelche praktischen Folgen haben werden, erwartet offenbar niemand. China, Brasilien und Indien waren der Veranstaltung ganz ferngeblieben oder hatten nur Vertreter auf niedriger protokollarischer Ebene entsandt. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sagte bei einem Staatsbesuch in Schweden, das Treffen in der Schweiz diene nicht dem Frieden, sondern der Blockbildung für den Krieg. Daran habe sein Land kein Interesse. Mehrere an dem Treffen teilnehmende Staats- und Regierungschefs machten deutlich, dass echte Verhandlungen nur unter Beteiligung des dieses Mal nicht eingeladenen Russlands denkbar seien. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, der Friedensprozess sei einstweilen ein »zartes Pflänzchen«. Bis es zu echten Verhandlungen kommen könne, werde viel Zeit vergehen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagte auf dem Bürgenstock, wenn sein Land in diesem Jahr den Sieg nicht davontrage, werde es im kommenden Jahr einen neuen Versuch unternehmen, und notfalls auch noch in den Jahren danach.

Entsprechend dem propagandistischen Charakter des Treffens reisten viele Gipfelteilnehmer schon vorzeitig ab, darunter Scholz und US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Ihr Chef Joseph Biden hatte ohnehin eine Wahlkampfspendengala in Kalifornien dem Termin in der Schweiz vorgezogen und war mit seiner für den Auftritt vor den Vertretern der Hollywood-Szene als Staffage eingeplanten Tochter und deren zwei Kindern bereits direkt vom G7-Treffen in Italien wieder in die USA gereist. US-amerikanische und britische Boulevardblätter berichteten am Wochenende über Formschwächen des 82jährigen bei den Beratungen der G7. Ein Teilnehmer wurde mit den Worten zitiert, Biden habe »schlechter ausgesehen als je zuvor«.

Putins Vorschläge außen vor

Die russischen Forderungen für den Beginn eines Friedensprozesses, die Wladimir Putin am Freitag wiederholt hatte, wurden in der Schweiz nicht diskutiert. US-Vizepräsidentin Harris sagte, sie seien Aufforderungen zur Kapitulation der Ukraine und als solche nicht diskutabel. Ähnlich hatte sich Kiew geäußert. Putin hatte die vollständige Räumung der vier im Herbst 2022 an Russland angeschlossenen ukrainischen Verwaltungsbezirke sowie einen dauerhaften Verzicht der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verlangt. Ob diese Forderungen ernstgemeint oder im wesentlichen eine an die Adresse der im Ukraine-Konflikt neutralen Staaten des globalen Südens gerichtete Fensterrede waren, blieb dabei offen. Der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, sagte am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur TASS, einige ukrainische Parlamentsabgeordnete hätten begonnen, über Putins Forderungen zu diskutieren. Wolodin berief sich auf »parlamentarische Kanäle«, über die er dies erfahren habe. In ukrainischen Medien fehlten Hinweise auf solche angeblich in Gang gekommenen Diskussionsprozesse. Es wäre für ukrainische Politiker allerdings auch persönlich hochriskant, sich mit solchen Diskussionen zu outen. In der Ukraine sind Gespräche mit Russland per Gesetz verboten.