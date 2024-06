Thomas Aurin Wer wollt auf Erden nicht ein Paradies? Das Gefangenenensemble der JVA Tegel

»Die Vorliebe des Bürgertums für Räuber«, schreibt Brecht über seine »Dreigroschenoper«, »erklärt sich aus dem Irrtum: ein Räuber sei kein Bürger. Dieser Irrtum hat als Vater einen anderen Irrtum: ein Bürger sei kein Räuber.« Die mit diesem Stück versuchte Korrektur beider Irrtümer gelingt um so besser, wenn sie im Freistundenhof einer Justizvollzugsanstalt gespielt und gesungen wird. Das Gefängnistheater »aufBruch« hat unter Regie von Peter Atanassow genau dies in Berlin unternommen; die Inszenierung hatte vorigen Mittwoch Premiere in der JVA Tegel.

Beim Betreten wird man freundlich gefilzt und darauf in Gruppen durch einen Trakt der Anstalt zur Bühne geführt. »Einschluss« dröhnt es durch den Gang. Der Rufer gehört zu den zahlreich erschienenen Exgefangenen, leicht vom sonstigen Publikum unterscheidbar, sei es durch Muskelbildung, Hautfarbe, Faltenwurf oder lebendigeres Auftreten. Eine Bürgerin fragt erschrocken, ob hinter all den verschlossenen Türen Menschen in ihren Zellen hockten. Der Trakt ist stillgelegt, beruhigt man sie, wenn die bewohnten Trakte auch ähnlich aussähen.

Neun Wochen haben die Laien täglich vier Stunden geprobt. In ihrer Freizeit, nach der regulären Arbeitsschicht. Kaum verwunderlich vielleicht, dass sie sich in eine ansehnliche Schar von Bettlern und Dieben verwandelten, aber da die zu Zeiten Shakespeares erprobte Manier, Frauenrollen mit Männern zu besetzen, hier wieder zur Anwendung kam, musste auch ein Haufen Huren her. Hierfür gab es Unterricht, wie man sich als Frau bewegt. Die Gefangenen haben es vorzüglich verstanden; manch Dragqueen würde vor Neid erblassen.

Die Produktionsleitung Sibylle Arndt bedankte sich nach dem Stück beim Anstaltsleiter für die Menge an Talenten, die er in den Mauern der JVA versammelt – längst nicht alle bekämen ihre Chance. Bewiesen wurde diese Aussage durch die Besetzung der Hauptrollen: Im Knast gibt es Geschäftsmänner, Mafiabosse, Chefpolizisten, wahlweise divenhafte oder tugendhafte Ehefrauen und eifersüchtige Geliebte. Dank deren Spiel musste sich niemand auch nur eine Sekunde langweilen, was man vom offiziellen Theater kaum je behaupten kann.

Die Reihenfolge der Lieder ist leicht geändert und leider muss auf die von Brecht zwecks Schaffung der nötigen Distanz zwischen Schauspielern und Zuschauern ausdrücklich geforderte »Raucherlaubnis« verzichtet werden, aber im ganzen ist es kein Regietheater: Das Stück wird gespielt, wie es sein soll. Die musikalische Begleitung unternimmt die Kapelle »17 Hippies« mit einer Jazzadaption der ursprünglichen Begleitung, bei der man das Gefühl bekommt, es handle sich um eine weitere Fassung von Kurt Weill selbst.

Nach der Vorstellung dürfen Gefangene, Musiker, Theaterleute und Gäste gemeinsam ein Büfett plündern und sich dabei verbrüdern. Freilich nur kurz, dafür aber in gelöster Stimmung, die einen Augenblick vergessen macht, dass die einen wieder raus dürfen, die anderen aber nicht.

Wo denn die anderen Gefangenen wären, fragt auf dem Rückweg eine weitere bürgerliche Zuschauerin, da man nirgends einen von ihnen erblicken konnte. Die seien bei solchen Ereignissen alle grundsätzlich eingesperrt, antwortet die Justizbeamtin. Ob es wenigstens eigene Aufführungen für die Insassen gäbe? Nein, außer den teilnehmenden Gefangenen würde sich auch niemand für sowas interessieren. Sie gebietet etwas nervös: »Einmal hier durch bitte!«

Dabei wünschte man nicht nur den Insassen einige Aufführungen. Warum keine Gastauftritte am Deutschen Theater oder wenigstens in der Volksbühne? Auch kleine Bühnen etwa in Neukölln hätten das Zeug, am ursprünglichen Erfolg dieses Stückes anzuknüpfen. Allein, was singt der Gefangenenchor: »Wer wollt auf Erden nicht ein Paradies? / Doch die Verhältnisse, gestatten sie’s? / Nein, sie gestatten’s eben nicht.« – Besser für die Ordnung, dass diese Darbietung der »Oper für Bettler« nur eingemauert gegeben werden darf und man nur schwer hineinkommt: Alle zwölf Vorstellungen waren sofort restlos ausverkauft.

Übrigens: Die Darsteller sind Adrian U., Adrian Zajac, Atak, H. Peter Maier C.d.F., Horst Grimm, Jan M., Khaled H., Kristian, Marco, Mohammad Hassan, Muhammet, Norman, Paul E., Recep, Robin, Steffen Kahrels, Sven, Volkan und Yanne.