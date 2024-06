Aigle. Der Radsportweltverband UCI hat die Einführung von gelben Karten für Profirennen der Frauen und Männer beschlossen. Rennkommissare können zukünftig die Verwarnungen für jedes Vergehen von Fahrern, Sportdirektoren oder anderen beteiligten Personen am Rennen ausstellen, die ein Risiko für die Sicherheit des Wettbewerbs darstellen. Das beschloss der Verband in einer Sitzung in Aigle am Mittwoch zur Verbesserung der Sicherheit bei Straßenrennen. (dpa/jW)