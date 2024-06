Dortmund. Edin Terzić ist nicht mehr Trainer von Fußballbundesligist Borussia Dortmund. Sein Vertrag sei auf seine Bitte hin aufgelöst worden, teilte der Verein am Donnerstag mit. Er habe das Gefühl, »dass der anstehende Neustart von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden sollte«, wurde Terzić in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der BVB erreichte in der abgelaufenen Saison das Champions-League-Finale, kam in der Liga allerdings nur auf einen enttäuschenden fünften Platz. (dpa/jW)