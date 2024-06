Dallas. Den Boston Celtics fehlt in den Finals gegen die Dallas Mavericks nur noch ein Sieg zum 18. NBA-Titel ihrer Geschichte und dem Status als alleiniger Rekordmeister der nordamerikanische Basketballliga. Nach ihrem 106:99-Auswärtssieg in Texas am Mittwoch abend (Ortszeit) führen die Celtics in der Serie nun 3:0. Einen solchen Rückstand hat in den Playoffs noch kein Team gedreht. (dpa/jW)