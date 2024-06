Funke Foto Services/IMAGO CDU-Mann Wadephul fehlt »eine Verpflichtung auch für Frauen« (Nienburg, 19.10.2022)

Die am Mittwoch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vorgestellten Pläne für den Wehrdienst treffen auf geteiltes Echo. Der CDU gehen sie nicht weit genug, die Grüne Jugend mahnt das Festhalten an der Freiwilligkeit an, und die FDP äußert verhaltenes Lob für den Koalitionspartner.

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul sprach von einer verpassten Chance und kritisierte insbesondere eine fehlende »Verpflichtung auch für Frauen«. Pistorius bleibe klar hinter eigenen Ankündigungen zurück, sagte der CDU-Politiker gegenüber der dpa. Der Minister mache einen »halbgaren Vorschlag, der die Personalprobleme der Bundeswehr nicht löst«. Wadephul wies auch das Argument des Verteidigungsministers zurück, die für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht notwendige Grundgesetzänderung sei in dieser Wahlperiode nicht mehr zu schaffen. Die Ampelregierung habe zusammen mit der CDU/CSU das Grundgesetz verändert, um das »Sondervermögen« für die Bundeswehr zu ermöglichen. Daher sei nicht nachvollziehbar, warum das nicht auch im Falle des Artikels 12 a des Grundgesetzes – darin ist der Wehrdienst für Männer geregelt – so gehen könne. Pistorius scheine »eher der Mut verlassen zu haben«, er habe offenbar »vor der eigenen Partei kapituliert«, höhnte Wadephul.

Zuvor hatte Pistorius am Mittwoch abend in den ARD-Tagesthemen und im ZDF-heute journal erklärt, dass seine Pläne nur einen ersten Schritt darstellten und er eine Diskussion über eine allgemeine Wehrpflicht sowie die Ausdehnung der Wehrpflicht auf Frauen für notwendig halte. Nach den von Pistorius vorgestellten Plänen rechne der Bund mit positiven Rückmeldungen auf die vorgesehenen Pflichtfragebögen in der Größenordnung von circa 400.000 Interessierten. Davon sollen ab 2025 jährlich zunächst lediglich 5.000 neue Wehrdienstleistende rekrutiert werden, da die Kapazitäten der Bundeswehr begrenzt seien. Später wolle Pistorius pro Jahrgang deutlich mehr Rekruten für den neuen Wehrdienst gewinnen.

Sein Parteikollege Hans-Peter Bartels, früherer Wehrbeauftragter und heute Präsident der »Gesellschaft für Sicherheitspolitik«, äußerte Kritik an diesen Plänen. »Die erkannten Probleme sind groß, die vorgeschlagene Lösung ist klein«. Das fehlende Personal werde mehr und mehr zur »Achillesferse des deutschen Verteidigungsbeitrags«, ohne dass die »Fragebogenverstärkung« daran etwas ändern werde.

Für die Grüne Jugend sei vor allem entscheidend, dass es bei der Freiwilligkeit bleibt. Junge Menschen dürften nicht »zum Notnagel einer verfehlten Personalpolitik bei der Bundeswehr« werden, warnte Svenja Appuhn, Kobundessprecherin der Nachwuchsorganisation, gegenüber der Rheinischen Post (Donnerstag). »Wir erwarten eine klare Zusicherung von Boris Pistorius, dass eine Freiwilligkeit beim Wehrdienst in jedem Fall erhalten bleibt«. Ähnlich äußerte sie sich beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). »Unsere krisengeschüttelte Generation muss gerade schon genug mitmachen«, sagte Appuhn dort.

Der neue Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marcus Faber (FDP), begrüßte dagegen die Wehrdienstpläne. Diese seien »grundsätzlich in Ordnung – etwas, worüber man diskutieren kann«, sagte er am Mittwoch dem TV-Sender Phoenix. Es stelle einen großen Mehrwert dar, »dass künftig Hunderttausende junge Menschen mit der Bundeswehr in Kontakt kämen«, betonte Faber mit Blick auf den geplanten Onlinefragebogen. Er sei auch optimistisch, dass man über diese Methode genug Freiwillige finde. Eine mögliche Verpflichtung sei mit der FDP allerdings schwierig umzusetzen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) fordert, auch den »Bundesfreiwilligendienst« aufzuwerten. Es greife zu kurz, »nur die Bundeswehr in den Blick zu nehmen«, erklärte DRK-Bereichsleiter Joß Steinke gegenüber der Augsburger Allgemeinen (Donnerstag). Das DRK fordere »einen Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst, um Gemeinwohl und Engagement zu stärken«. Auch die Grüne Jugend rief dazu auf, Freiwilligendienstleistende und Wehrdienstleistende gleichzustellen. Im Rahmen der Debatte über die Wehrpflicht sei eine Debatte über das mickrige Taschengeld im Freiwilligendienst nötig, sagte Kosprecherin Appuhn gegenüber dem RND.