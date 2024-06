Kay Nietfeld/dpa Auf jeden Fall extrem unterkühlt: Die Vorsitzenden von CDU, FDP, SPD, AfD und BSW in einem Fernsehstudio in Berlin am Sonntag

Sternstunden politischer Analyse im Abendfernsehen: »Sie ist in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem«, sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Montag abend in einer »Brennpunkt«-Sendung der ARD über die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht und das von ihr geführte BSW. Merz war mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern und das voraussichtlich starke Abschneiden der AfD gefragt worden, ob er sich eine parlamentarische Zusammenarbeit mit dem BSW vorstellen könne. Merz: »Wir arbeiten mit solchen rechtsextremen und linksextremen Parteien nicht zusammen.«

Das BSW war bei der EU-Parlamentswahl am Sonntag aus dem Stand zur drittstärksten Kraft in Ostdeutschland aufgestiegen und dürfte in den Landtagen bei Mehrheitsbildungen ohne die AfD ein wesentlicher Faktor sein. Wagenknecht reagierte am Dienstag scharf auf die Aussagen von Merz. Was der mache, sei »politischer Kindergarten und wird die CDU im Osten weiter schwächen«, sagte sie gegenüber dpa in Berlin. »Olaf Scholz ist der schlechteste Bundeskanzler in der Geschichte der Bundesrepublik, aber Friedrich Merz wäre – vor allem mit den Grünen als Koalitionspartner – keine Verbesserung«, so Wagenknecht weiter.

Das Meinungsbild in der Union mit Blick auf das BSW ist indes nicht eindeutig. Thüringens CDU-Chef Mario Voigt äußerte sich am Dienstag auffällig zurückhaltend: Merz habe »für die Bundesebene gesprochen«. Dem Stern sagte Voigt, er habe »einen vernünftigen Gesprächsfaden zu Katja Wolf«, der Kovorsitzenden des BSW in Thüringen. Unterstützung erhielt Merz von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der erklärte, eine Partei wie das BSW, die sich »auf Russland«, den russischen Präsidenten Putin und »den Kommunismus« berufe, könne kein Koalitionspartner für die Union sein.

Derweil übten Unionspolitiker am Dienstag weiter eine Pose ein, die signalisieren soll, dass die Ansagen in der Republik demnächst wieder von ihnen kommen. Generalsekretär Carsten Linnemann verlangte beim »Tag der Immobilienwirtschaft« in Berlin erneut, dass der Kanzler die Vertrauensfrage stellt. Die CDU bereite sich auf die Regierungsübernahme vor. Im Hintergrund werde an einem »Prozesshandbuch« für den Fall von Verhandlungen über eine Regierung gearbeitet.