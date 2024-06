Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Der neue Trainer der Hertha: Cristian Fiél kommt vom 1. FC Nürnberg (Nürnberg, 11.5.2024)

Berlin. Cristian Fiél tritt bei Fußballzweitligist Hertha BSC die Nachfolge von Pal Dardai als Cheftrainer an und soll die Berliner wieder in die Bundesliga führen. Der 44jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2026, wie der Hauptstadtclub am Donnerstag mitteilte. Fiél kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg.

»Cristian passt mit seiner offensiven und dominanten Spielidee sowie mit seiner gradlinigen und offenen Art sehr gut zu unserem Weg, und wir freuen uns, dass er ab der kommenden Saison unser Cheftrainer sein wird«, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber.

Da der Fiél in Franken noch einen Vertrag bis 2025 besaß, muss Hertha eine Ablösesumme zahlen. Medienberichten zufolge soll es um einen Betrag von rund 500.000 Euro gehen. Die Franken teilten mit, dass über die Wechselmodalitäten Stillschweigen vereinbart worden sei. Ebenso wie Dardai wird Fiél den Berliner Weg der wirtschaftlichen Konsolidierung mitgehen und stark auf den Nachwuchs setzen müssen.

Der 44jährige, der in seiner aktiven Karriere auch kurzzeitig für den 1. FC Union Berlin auflief, gilt als Freund eines offensiven Spielstils. Er wird vor allem aber auch die wacklige Defensive der Hertha stabilisieren müssen.

Hertha hatte vor dem letzten Saisonspiel gegen Osnabrück verkündet, dass Dardais Vertrag als Cheftrainer nicht verlängert werde, der Ungar dem Club aber in anderer Funktion erhalten bleibe. Hertha beendete die erste Zweitligaspielzeit nach dem Abstieg 2023 auf einem enttäuschenden neunten Rang. (dpa/jW)