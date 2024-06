REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Ukrainer demonstrieren vor US-Botschaft und verlangen Aufhebung der Restriktionen für die Verwendung von US-Waffen (Kiew, 26.5.2024)

Washington. US-Präsident Joseph Biden hat bekräftigt, dass die von seinem Land an die Ukraine gelieferten Waffen nicht für Angriffe auf Moskau oder andere Ziele im Inneren Russlands verwendet werden dürften. Diese Waffen dürften nur für Angriffe in Russland »gerade jenseits der Grenze« eingesetzt werden, wenn von diesen russischen Grenzgebieten aus ukrainische Ziele attackiert würden, sagte Biden in einem Interview des US-Senders ABC News, von dem Auszüge am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Angriffe mit den US-Waffen auf Ziele »200 Meilen (etwa 320 Kilometer) innerhalb Russlands« oder auf Moskau »oder auf den Kreml« seien nicht erlaubt, betonte Biden.

Zuletzt hatten die USA, Deutschland und andere Länder der Ukraine erstmals seit Kriegsbeginn erlaubt, von ihnen gelieferte Waffen gegen Ziele im russischen Grenzgebiet einzusetzen. Bereits bei Bekanntgabe dieser Entscheidung hatte ein Regierungsvertreter in Washington am Donnerstag vergangener Woche klargestellt, dass diese Erlaubnis nur für Gegenangriffe zur Verteidigung der Region Charkiw gelte. (AFP/jW)