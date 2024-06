IMI-Studie

Für die Schriftenreihe der Informationsstelle Militarisierung hat sich Joachim Guillard vertieft mit Wirtschaftssanktionen als »Arsenal des Faustrechts« beschäftigt. Neben einer Kritik an Praxis und Rechtfertigung der Sanktionspolitik geht es in einem eigenen Kapitel auch um den »Widerstand des Südens« gegen diese Politik und die »Bumerangeffekte« für die Initiatoren. (jW)

IMI-Studie, Nr. 4/2024, 36 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser PDF-Download über www.imi-online.de

Mitteilungen

In den Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke schreibt Manfred Weißbecker über den sogenannten Röhm-Putsch vom Juni 1934. Ronald Friedmann ruft den von der CIA und der United Fruit Company initiierten Putsch gegen den guatemaltekischen Präsidenten Jacobo Árbenz im Juni 1954 in Erinnerung. Dokumentiert werden Redebeiträge der KPF-Bundeskonferenz im April. (jW)

Mitteilungen, Heft 6/2024, 38 Seiten, Spendenempfehlung: 1,50 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de

Glocke vom ­Ettersberg

Das Mitteilungsblatt der Lagergemeinschaft Buchenwald-­Dora dokumentiert den Aufruf der Nachkommen von Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer unter dem Titel »Gemeinsam handeln, den Vormarsch extremer Rechter stoppen«. Außerdem: Berichte vom XIII. Treffen der Nachkommen der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora und zur Pflanzung weiterer Erinnerungsbäume für Häftlinge des KZ Buchenwald in Weimar und Umgebung. (jW)

Die Glocke vom Ettersberg, Jg. 65/Nr. 254, 12 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora e. V., Eckenheimer Landstr. 93, 60318 Frankfurt am Main, Telefon 0 69 / 5 97 05 24

SoZ

In der Juni-Ausgabe der SoZ erinnert Tom Adler an die Vorstellung des Projekts »Stuttgart 21« vor 30 Jahren: Auftakt zur »Zerstörung des Bahnknotens« und zum »neoliberalen Umbau der Stadt«. Dianne Feeley erläutert Hintergründe und Bedeutung des gewerkschaftlichen Organisationserfolgs im VW-Werk Chattanooga. Ivan Drury Zarin schreibt über die Palästina-Solidaritätsbewegung an US-Universitäten. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 39, Nr. 6, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de