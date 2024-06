Der Pianist Igor Levit ist mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden. Der 37jährige nahm die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung der Deutschen Nationalstiftung am Freitag in Berlin entgegen. Levit ist aus Sicht der Stiftung ein bedeutender Musiker und hochengagierter Staatsbürger, dem gesellschaftlicher Zusammenhalt am Herzen liege und den Themen wie Ausgrenzung, Antisemitismus und Rassismus besonders beschäftigten. (dpa/jW)