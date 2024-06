»Protestplanschen«. Kundgebung. Das Sport- und Erholungszentrum Berlin (SEZ) war ein beliebtes Schwimmbad. Und das soll es auch wieder sein! Es wird Aufblasbares zum Planschen – unter anderem ein Becken – geben, das mit »SEZ-Wasser« befüllt wird. Bringt Decken, Planschzeug, Liegen oder Sonnenschirme mit! Sonntag, 9.6., 15 Uhr. Ort: Parkeingang, Tramhaltestelle Paul-Heyse-Straße, Berlin-Friedrichshain. Veranstalter: Bürgerinitiative SEZ und »SEZ für alle!«

»Mut zum Widerstand. Das kämpferische Leben der Ettie Gingold«. Gespräch und Lesung mit Silvia Gingold, Ulla Moser und Bettina Kaminski. Mit Mut und Entschlossenheit kämpfte Ettie Gingold (1913–2001) in der französischen Résistance für die Befreiung vom deutschen Faschismus. Ab 1945 lebte Ettie Gingold in Frankfurt am Main und wurde zu einer herausragenden Persönlichkeit der Friedens- und antifaschistischen Bewegung, Mittwoch, 12.6., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Erbacher Hof, Grebenstr. 24, Mainz

»Innocence«. Film und Diskussion mit Regisseur Guy Davidi (OmU). In aufrüttelnd-poetischer Weise wird die Militarisierung der israelischen Gesellschaft nachgezeichnet. Das Militär wurde zu einer identitätsstiftenden Institution gemacht. Der Film zeigt, wie Israelis schon von klein auf systematisch im »tugendhaften« Geist des späteren Dienstes an der Waffe erzogen werden, und ist ein Plädoyer dafür, endlich Frieden zu schaffen. Mittwoch, 12.6., 21 Uhr. Ort: Vor dem Philosophenturm am Campus der Universität, Von-Melle-Park 6, Hamburg. Veranstalter: Kino gegen Austerität