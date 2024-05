Trump kündigt nach Urteil Berufung an

JUSTIN LANE/Pool via REUTERS

Washington. Nach dem Schuldspruch gegen Donald Trump will der ehemalige US-Präsident wie erwartet in Berufung gehen. Der Republikaner kündigte den Schritt am Freitag in der Lobby des New Yorker Trump Towers an. In einer mehr als halbstündigen, weitschweifenden Rede wiederholte er seine Vorwürfe, dass es sich bei dem Prozess seiner Meinung nach um ein manipuliertes Verfahren gehandelt habe. Es zeige, dass niemand vor politisch motivierter Verfolgung gefeit sei. »Wenn sie mir das antun können, können sie das jedem antun«, sagte der 77jährige und erntete Applaus von seinen Anhängern.

Bevor er Berufung einlegen kann, muss er die Verkündung des Strafmaßes abwarten. Damit wird am 11. Juli gerechnet. Trump, der erneut Präsident werden will, war am Donnerstagabend im Prozess um eine Schweigegeld-Zahlung an eine Porno-Darstellerin von einer Geschworenen-Jury in allen 34 Punkten für schuldig befunden worden. Dabei ging es im Kern um Fälschung von Geschäftsunterlagen. Trump hat die Vorwürfe in dem Verfahren zurückgewiesen.

Mit dem Schuldspruch ist er der erste Ex-Präsident in der Geschichte der USA, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Er bleibt auf freiem Fuß. Theoretisch drohen ihm bis zu vier Jahre Haft, in vergleichbaren Fällen blieb das Strafmaß jedoch oft deutlich dahinter zurück. (Reuters/jW)