US-Senator Manchin verlässt Demokratische Partei

J. Scott Applewhite/AP/dpa Hat eigene Pläne: Joe Manchin (Washington, 21.7.2022)

Washington. Der prominente US-Senator Joe Manchin hat am Freitag seinen Rückzug aus der Demokratischen Partei angekündigt und will demnächst als unabhängiger Politiker auftreten. Der Senator aus West Virginia gehörte bislang zum äußersten rechten Flügel der Demokraten und hatte in vergangenen Jahren regelmäßig Schlagzeilen damit gemacht, dass er innenpolitische Vorhaben der Biden-Administration zusammen mit den Republikanern im Senat blockierte.

Manchin hatte allerdings bereits vor einigen Monaten angekündigt, sich aus dem Senat zurückzuziehen. Durch den Rückzug liefen die Demokraten ohnehin Gefahr, den Senatssitz bei der nächsten Wahl im November an die Republikaner zu verlieren. Durch seinen Parteiaustritt verschieben sich schon jetzt die Mehrheitsverhältnisse - zumindest theoretisch. In der Parlamentskammer haben die Demokraten eine hauchdünne Mehrheit. Da Manchin aber Medien zufolge weiter mit den Demokraten zusammenarbeiten will, dürfte sein Parteiaustritt in der Praxis keine Auswirkungen haben. Im Senat haben die Demokraten 47 Sitze, die Republikaner 49. Mit Manchin gibt es nun insgesamt vier unabhängige Senatoren, die aber alle mit den Demokraten kooperieren.

Der Zeitpunkt von Manchins Ankündigung kommt überraschend. Eine Zeit lang wurde vermutet, Manchin könnte als unabhängiger Kandidat bei der Präsidentenwahl im November antreten. Manchin erklärte jedoch im Februar, er wolle nicht ins Rennen ums Weiße Haus einsteigen. Medien zufolge könnte Manchin es darauf abgesehen haben, in West Virginia für das Amt des Gouverneurs zu kandidieren. (dpa/jW)