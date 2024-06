Paris. Cori Gauff hat das Halbfinale der diesjährigen French Open in Paris erreicht. Die 20jährige Weltranglistendritte aus den USA gewann ihr Viertelfinale am Dienstag gegen die Tunesierin Ons Jabeur (29) nach einer Leistungssteigerung mit 4:6, 6:2, 6:3. In der Runde der besten Vier trifft die US-Open-Siegerin auf die polnische Weltranglistenerste Iga Świątek, die Markéta Vondroušová aus Tschechien 6:0, 6:2 abfertigte. (dpa/jW)