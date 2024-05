Damit »Krieg länger dauert«: BRD liefert neuerlich Waffen für 500 Millionen Euro in die Ukraine

Jörg Blank/dpa Boris Pistorius (blaues Hemd) vor Rustem Umjerow am Donnerstag in der Ukraine

Odessa. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat am Donnerstagabend in Odessa ein neues deutsches Waffenpaket vorgestellt, mit dessen Auslieferung an die Ukraine unverzüglich begonnen werde. Das Paket umfasst eine hohe Zahl von Raketen für Flugabwehrsysteme vom Typ Iris-T SLM mit mittlerer Reichweite und eine kleinere Zahl von SLS-Flugkörpern mit kürzeren Reichweiten. Außerdem sind jede Menge Drohnen und Ersatzrohre für Artilleriesysteme darin enthalten, Austauschmotoren für Kampfpanzer vom Typ Leopard und eine Million Schuss Munition für Handwaffen. 2025 soll die Auslieferung von 18 neuen Radhaubitzen der neuesten Bauart folgen. Man habe auch Bestellungen auf den Weg gebracht, die erst in den nächsten Jahren realisiert würden, erklärte der Sozialdemokrat seinem Amtskollegen Rustem Umjerow in der südukrainischen Hafenstadt; und gab unumwunden zu, dass »es wichtig ist, jetzt vorsorglich die Weichen zu stellen dafür, dass dieser Krieg noch länger dauert«. (dpa/jW)