Fossile Energie: EU kündigt Abkommen für Investorenschutz auf

Philipp von Ditfurth/dpa EU-Flagge vor dem Gebäudes des Europäischen Parlaments in Strasbourg

Brüssel. Die Europäische Union hat den Austritt aus einem internationalen Energieabkommen zum Schutz von Investoren beschlossen. Bei einem Ministerrat in Brüssel am Donnerstag votierten die Mitgliedsländer einstimmig für einen gemeinsamen Rückzug aus dem »Energiecharta-Vertrag«. Das EU-Parlament hatte dafür Ende April grünes Licht gegeben. Das 1998 in Kraft getretene Abkommen war geschlossen worden, um Investitionen in Gas-, Öl-, und Kohleprojekte zu schützen. Es erlaubt Investoren Klagen gegen Staaten vor Schiedsgerichten. Die Bundesregierung hatte den Austritt Deutschlands aus dem Vertrag bereits Ende 2022 beschlossen. Auch Frankreich, die Niederlande und Spanien hatten den Rückzug angekündigt, Italien war bereits 2016 zurückgetreten. Die Ausstiegsfrist beträgt 20 Jahre. Die Europäischen Kommission hatte einen Austritt der EU im vergangenen Jahr vorgeschlagen. (dpa/jW)