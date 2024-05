Innenministerium: Mehr Immobilien werden von Rechten genutzt

Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Ballung im Osten: Anwesen des Verlegers Kubitschek in Schnellroda, Sachsen-Anhalt

Berlin. Die Zahl der bekanntermaßen von Neonazis genutzten Immobilien in Deutschland steigt. Das geht aus einer aktuellen Auskunft des Bundesinnenministeriums an die Gruppe Die Linke hervor. Ende Februar waren den Behörden demnach 225 einschlägig genutzte Objekte bekannt. Im Februar 2023 waren es noch 210 Objekte. Dabei geht es nicht um normale Privatwohnungen. »Bei der Erfassung fanden nur solche Immobilien Berücksichtigung, bei denen Rechtsextremisten über eine uneingeschränkte grundsätzliche Zugriffsmöglichkeit verfügen, etwa in Form von Eigentum, Miete, Pacht (d. h. Eigentums- oder Besitzverhältnis) oder durch ein Kenn- und Vertrauensverhältnis zum Objektverantwortlichen. Weitere Erfassungskriterien sind die politisch ziel- und zweckgerichtete sowie die wiederkehrende Nutzung durch Rechtsextremisten.« Im Osten Deutschlands zeigt sich eine Häufung - mit 37 Objekten in Sachsen, 36 in Sachsen-Anhalt, 24 in Thüringen und je 21 in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ausgeklammert sind in den Angaben Fälle, in denen das Ministerium keine nähere Angaben macht, etwa um Hinweisgeber aus der Szene zu schützen. »Zu weiteren 125 Immobilien liegen den Verfassungsschutzbehörden geheimhaltungsbedürftige Informationen vor«, hieß es in der jüngsten Auskunft. Auch hier steigt die Zahl: Im Vorjahr waren es 112 Immobilien. (dpa/jW)