Gaza: Grenze zu Ägypten vollständig unter israelischer Kontrolle

Leo Correa/AP/dpa Trümmerfeld abgeriegelt: Ein israelischer Panzer vor einer Ruinenlandschaft im Gazastreifen (16.5.2024)

Gaza/Tel Aviv. Die israelische Armee hat im Gazastreifen israelischen Medienberichten zufolge die Kontrolle über den gesamten Abschnitt entlang der Grenze zu Ägypten übernommen. Im Großteil des als Philadelphi-Korridor bekannten Bereichs seien israelische Truppen präsent, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf die Armee am Mittwoch abend. In dem etwa 14 Kilometer langen Bereich gebe es rund 20 Tunnel, die nach Ägypten führten, hieß es in den Berichten weiter. Einige der Tunnel wurden den Berichten zufolge zerstört. Die israelische Regierung habe Ägypten darüber informiert. Seit Anfang Mai waren israelische Truppen auf die Stadt Rafah, wo sich Hunderttausende palästinensische Binnenflüchtlinge aufhalten, vorgerückt. Sie übernahmen dort auf palästinensischer Seite den einzigen Grenzübergang nach Ägypten. (dpa/jW)