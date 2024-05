Putin hält nur noch Parlament in Ukraine für legitim

Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Kenner der ukrainischen Verfassung: Wladimir Putin (Taschkent, 28. Mai 2024)

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Legitimität des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij infrage gestellt. In der ukrainischen Verfassung sei durch das Kriegsrecht verbrieft, dass nur die Vollmachten des Parlaments und des Vorsitzenden der Obersten Rada verlängert würden – nicht aber des Präsidenten, sagte Putin am Dienstag in der usbekischen Hauptstadt Taschkent zum Abschluss seines Staatsbesuchs, den er seit Sonntag absolviert hatte. Die westlichen Verbündeten der Ukraine, darunter Deutschland, erkennen Selenskij weiter als rechtmäßigen Präsidenten des Landes an. Ohne Kriegsrecht wäre seine Amtszeit am 20. Mai geendet. (dpa/jW)