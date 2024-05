US-Tochter der Telekom mit Milliardenübernahme

Christoph Dernbach/dpa Telekom-Magenta am Times Square in New York City

Frankfurt am Main. Die Deutsche Telekom verstärkt ihr Geschäft in den USA. Für 4,4 Milliarden US-Dollar übernimmt Telekomtochter T-Mobile US fast das gesamte Mobilfunkgeschäft des Rivalen US Cellular, teilte T-Mobile US am Dienstag mit. Neben Mobilfunkkunden und -geschäften von US Cellular gehören dazu auch bestimmte Frequenzbereiche. Die Aktien des Unternehmens stiegen infolge der Ankündigung im vorbörslichen Handel um fast 14 Prozent.

Der Kaufpreis für US Cellular setzt sich aus Barmitteln sowie bis zu zwei Milliarden US-Dollar an Schulden zusammen, die T-Mobile im Zuge eines Umtauschangebots an bestimmte US-Cellular-Schuldner vor Transaktionsabschluss übernehmen wird. US Cellular soll danach Eigentümer von etwa 70 Prozent seiner Frequenzen sowie von 4.400 Sendemasten bleiben. T-Mobile mindestens 2.600 Masten langfristig mieten. Die Übernahme soll laut T-Mobile US Mitte kommenden Jahres abgeschlossen sein. Demnach rechnet der Konzern durch die Transaktion nicht mit Auswirkungen auf seine Geschäftsziele für dieses Jahr. Das Unternehmen erhofft sich eine jährliche Kostensenkung von etwa einer Milliarde US-Dollar, die Gesamtkosten für die Integration dürften sich dabei auf 2,2 bis 2,6 Milliarden US-Dollar belaufen.

US Cellular-Vorstandschef Laurent Therivel erklärte, Kunden erhielten durch die Übernahme Zugang zu einer »besseren Abdeckung und höheren Geschwindigkeiten«. Laut Wall Street Journal war auch Mobilfunkanbieter Verizon an US Cellular interessiert. (Reuters/jW)