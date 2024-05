Ukrinform/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Lettland will eine ganze Armee von ihnen: Ukrainische Drohne mit Bomben (Saporischschja, 2.2.2024)

Riga. Lettland will in diesem Jahr 20 Millionen Euro für die Entwicklung von Drohnen bereitstellen. »Wir können metaphorisch über den Aufbau einer Drohnenarmee sprechen«, sagte Verteidigungsminister Andris Spruds am Montag in Riga. Investiert werden soll sowohl in den Aufbau der Infrastruktur als auch in den Kauf von Drohnen – unter anderem von lettischen Unternehmen. »Wir stärken das gesamte Ökosystem und gleichzeitig unsere eigene Industrie, die in der Lage ist, diese Technologien sowohl für unsere Streitkräfte als auch zur Unterstützung der Ukraine innovativ zu erschaffen, zu entwickeln und bereitzustellen«, sagte der lettische Minister.

So soll etwa im Sommer ein Drohnentestgelände auf dem lettischen Militärstützpunkt Selija in Betrieb genommen wird. Auch sollen Drohnenpiloten auf verschiedenen Ebenen des Verteidigungssektors ausgebildet und Ende des Monats ein Ideenhackathon »Drohnen für die Ukraine« stattfinden, teilte Spruds mit.

Lettland führt gemeinsam mit Großbritannien eine Allianz zur Lieferung von einer Million Drohnen an die Ukraine. Deren gut ein Dutzend Mitglieder – darunter auch Deutschland – haben sich verpflichtet, Ressourcen in die Drohnenproduktion zu investieren und Drohnen sowie Ersatzteile in die Ukraine zu liefern.