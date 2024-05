Arte-Bildredaktion +++ dpa-Bildfunk +++ Die Pläne zu einer Erweiterung des Senders Arte stehen seit langem im Raum

Dresden. Deutschland und Frankreich wollen den gemeinsamen Fernsehsender Arte zu einer »europäischen Plattform« ausbauen. Dazu soll das Angebot durch mehr europäische Koproduktionen erweitert werden, teilte der Élysée am Montag in Dresden mit. Beide Seiten einigten sich am Rande des dreitägigen Staatsbesuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Deutschland auf dieses Vorhaben, das unter anderem vorsieht, die Untertitelung in mehreren Sprachen auszubauen.

»Arte macht aus diesem Grund die Erhöhung und Verstetigung der EU-Finanzierung zu einer Priorität«, heißt es in der Ankündigung. Macron hatte den Ausbau von Arte kürzlich auch in seiner Grundsatzrede zur Zukunft Europas an der Universität Sorbonne erwähnt. Die Pläne dafür sind allerdings schon einige Jahre alt, und die Finanzierung des Vorhabens ist auch nach der jüngsten deutsch-französischen Vereinbarung nicht geklärt. (AFP/jW)