Die jW-Redaktion hielt am Wochenende eine Klausurtagung in Brandenburg ab. Die nächste Ausgabe der jungen Welt erscheint am Dienstag, den 28. Mai 2024. Ein Hinweis darauf war in der Wochenendausgabe auf Seite 1 zu finden. Leider wurde diese Information nicht an unsere Onlineabonnenten weitergegeben. Wir bitten dafür um Entschuldigung.