Position

Die aktuelle Ausgabe des Magazins der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) hat den Schwerpunkt »Kapitaloffensive gegen die Jugend«. Beiträge befassen sich mit dem Sozialabbau, der Akademisierung von Ausbildungsplätzen, der Formierung der »Heimatfront« an den Schulen und dem Kampf um die Arbeitszeitverkürzung. Außerdem: Informationen zur Ausbeutung von Geflüchteten und Berichte von Genossinnen und Genossen über den Alltag an ihren Arbeitsplätzen – etwa einem Edeka-Markt in Trier, wo die »gewerkschaftliche Verankerung fast bei null liegt« und der Betriebsrat es trotz mieser Arbeitsbedingungen »vor allem als seine Aufgabe ansieht, das jährliche Sommerfest für die Belegschaft zu organisieren«. (jW)

Position. Magazin der SDAJ, Heft 3/2024, 46 Seiten, 1,70 Euro, Bezug: Verein Position e. V., Hoffnungstr. 18, 45127 Essen, E-Mail: position@sdaj-netz.de

Wissenschaft und Frieden

In der Zeitschrift für Friedensforschung schreibt Pablo Flock über »Großmachtrivalitäten, zerfallene Staaten und europäische Abgrenzung« in der Mittelmeerregion. Gülistan Gürbey analysiert die Mittelmeerpolitik der Türkei. Sarah Hüther schreibt über die Praxis der Seenotrettung im zentralen Mittelmeer. René Wildangel fragt, was nach dem Gazakrieg kommt. Claudia Brunner schreibt über »Grenzen der Wissenschaftsfreiheit in Zeiten des Krieges«. Spätestens seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober habe das »Diskreditieren, Intervenieren und Zensurieren unliebsamer Positionen eine neue Qualität und Quantität erreicht«. Die Klagenfurter Professorin konstatiert, dass »selbst liberale und linke Stimmen sich als Sprachrohr des ultrarechten israelischen Kriegskabinetts verstehen«, und skizziert Beobachtungen zu »Sprechverboten« und »Denkgeboten«, »unerwünschter Expertise« und zur »(Un-)Freiheit der Lehre«. Sie schildert in dem Zusammenhang auch eigene Erfahrungen, die sie mit der Redaktion des Deutschlandfunks gemacht hat. Ein 35seitiges Dossier, das dieser Ausgabe beiliegt, beschäftigt sich umfassend mit Auswirkungen und völkerrechtlichen Grenzen von »Sanktionen und einseitigen Zwangsmaßnahmen«. (jW)

W & F. Wissenschaft und Frieden, Heft 2/2024, 63 Seiten, zwölf Euro, Bezug: Wissenschaft und Frieden e. V., Palanterstr. 55, 50937 Köln, E-Mail: vertrieb@wissenschaft-und-frieden.de