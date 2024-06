Lübcke-Mord: Gedenken zum 5. Jahrestag

Kassel. In Hessen haben am Sonntag rund 1.000 Menschen in der Martinskirche in Kassel an den vor fünf Jahren von einem Neonazi ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke erinnert. Nach Bischöfin Beate Hofmann sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu den Anwesenden, darunter die Hinterbliebenen des am 2. Juni 2019 getöteten CDU-Politikers. »Vor fünf Jahren wurde er (…) regelrecht hingerichtet, weil er für eine offene, tolerante Gesellschaft stand.« Auch Angehörige von Opfern des rechtsterroristischen Netzwerks »Nationalsozialistischer Untergrund« nahmen an der Gedenkzeremonie teil. Der verurteilte Mörder Stephan Ernst verbüßt für die Tat eine lebenslange Freiheitsstrafe.(dpa/jW)