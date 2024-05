Raquel Cunha/REUTERS Liegt in allen Umfragen vorn: Claudia Sheinbaum (r.) zum Wahlkampfabschluss auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt (29.5.2024)

In Mexiko stehen diesen Sonntag die größten Wahlen in der Geschichte des Landes bevor. Mehr als 98 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, über die Neubesetzung von rund 21.000 Ämtern, darunter das des Präsidenten, zu entscheiden. Zum ersten Mal wird das einwohnerreichste spanischsprachige Land der Welt wohl von einer Frau regiert werden. Derzeit liegt Claudia Sheinbaum, die frühere Chefin der Stadtregierung von Mexiko-Stadt und Kandidatin des linken Bündnisses »Lasst uns weiter Geschichte schreiben«, deutlich vor Xóchitl Gálvez, der Bewerberin der von den Parteien PRI, PAN und PRD gebildeten rechten Koalition »Kraft und Herz für Mexiko«. Der dritte Aspirant, Jorge Álvarez Máynez von der sozialdemokratischen »Bürgerbewegung«, ist chancenlos.

Die künftige Staats- und Regierungschefin wird in einem Wahlgang mit einfacher Mehrheit gewählt und ihre sechsjährige, auf eine Periode begrenzte Amtszeit am 1. Oktober antreten. Es gibt keine Stichwahl. Bei den gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahlen wird über die 500 Mitglieder der Abgeordnetenkammer und die 128 Mandate im Senat entschieden. Zudem werden in acht Bundesstaaten neue Gouverneure sowie in Mexiko-Stadt der Regierungschef gewählt. Schließlich werden die Posten von mehr als 20.000 Bürgermeistern auf regionaler und lokaler Ebene sowie weitere Positionen neu besetzt. Erste Trendergebnisse für die Präsidentschaftswahl will das nationale Wahlinstitut am Sonntag ab 20 Uhr (Ortszeit) veröffentlichen.

Umfragen zufolge scheint der Sieg von Claudia Sheinbaum sicher. Mit 56 Prozent lag sie Ende Mai fast 20 Punkte vor ihrer Konkurrentin. Die Wunschkandidatin von Präsident Andrés Manuel López Obrador, der laut Verfassung nicht erneut antreten darf, setzt auf »Continuidad«. Als Mitglied der Regierungspartei Morena verweist sie auf den Rückgang der Armutsrate von 42 Prozent bei López Obradors Amtsantritt 2018 auf 36 Prozent im Jahr 2022. Die Erwerbslosigkeit liegt mit offiziell unter drei Prozent auf einem historischen Tiefstand. Im selben Zeitraum beschloss die Regierung deutliche Erhöhungen des Mindestlohns und der Renten, stockte Sozialprogramme auf und verbuchte wirtschaftliche Erfolge. 2023 stand Mexiko – noch vor Südkorea, Australien und Spanien – auf Platz zwölf der größten Volkswirtschaften der Welt. Der Internationale Währungsfonds erwartet für 2024 ein Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent. Doch trotz einiger Fortschritte sind Armut, Ungleichheit, Gewalt und Straflosigkeit weiterhin Hauptprobleme des Landes. Ihre Bewältigung wird allerdings eher dem aus Morena, der linken Arbeiterpartei (PT) und einer »grünen« Partei bestehenden Bündnis »Lasst uns weiter Geschichte schreiben« zugetraut als der Rechten.

Zum Abschluss des Wahlkampfs, der bis zuletzt von Gewalt überschattet war, zählte Sheinbaum am Mittwoch in Mexiko-Stadt sechs Punkte für ihr Regierungsprogramm auf. Sie stehe für eine ehrliche Regierung ohne Korruption und Straffreiheit, weder für die Unterwerfung unter wirtschaftliche oder ausländische Mächte, noch für die Erhöhung der Benzinpreise, der Gas- und Stromtarife, sie garantiere die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die Achtung der politischen, sozialen, kulturellen und sexuellen Vielfalt, den Verzicht auf Pensionen für ehemalige Präsidenten sowie auf Luxus und Privilegien für die Machthaber. Xóchitl Gálvez steht dagegen für ein Bündnis mit zahlreichen Altlasten. Die Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI) hat Mexiko über 70 Jahre regiert, dabei staatliche Institutionen unterwandert und wurde zum Synonym für Korruption. Danach stellte die Nationale Aktionspartei (PAN) zwei Präsidenten, die ebenfalls in Korruptionsskandale verwickelt waren.

Gálvez warnte zuletzt noch einmal vor dem Sieg der Morena-Kandidatin. »Sheinbaum ist eine Gefahr für die Demokratie und die Stabilität des Landes«, erklärte sie am 26. Mai. Sie knüpfte damit an eine Kampagne der Rechten gegen López Obrador an, die ihm 2006 vorgeworfen hatten, »eine Gefahr für Mexiko« zu sein. In Deutschland griff die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung die Parole auf und verbreitete am Mittwoch: »Wahlen in Mexiko: Demokratie hängt am seidenen Faden«.