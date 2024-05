Stephani Spindel/REUTERS Expräsident Trump ist immer für eine Schlagzeile gut und nun wieder mal für eine Titelseite – als Verurteilter (30.5.2024)

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag von einem Geschworenengericht in New York City in allen ihm zur Last gelegten 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Im Prozess ging es um die Bemühungen von Trump und seiner Helfer im Wahlkampf 2016, der Pornodarstellerin Stormy Daniels Schweigegeld zu zahlen. Daniels behauptete, eine sexuelle Beziehung zu Trump gehabt zu haben, während er verheiratet war. Trump ist somit der erste überhaupt, der das höchste Staatsamt der USA innehat oder innehatte und wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Ihm droht nun eine Gefängnis- oder Bewährungsstrafe. Das Strafmaß wird Richter Juan Merchan am 11. Juli bekanntgeben.

Nach dem Urteil ließ eine Reaktion Trumps nicht lange auf sich warten. Er bezeichnete den »manipulierten« Prozess als »eine Schande«. »Das wirkliche Urteil werden die Menschen am 5. November fällen, und sie alle wissen, was hier passiert ist«, so Trump am Donnerstag vor Pressevertretern. »Wir haben nichts falsch gemacht, ich bin ein sehr unschuldiger Mann. Dies wurde von der Regierung Biden veranlasst, um einem politischen Gegner zu schaden.«

Einer Wiederwahl im Herbst dürfte auch nach dem Urteil nichts im Weg stehen. »Nichts in der US-Verfassung hindert einen verurteilten Kriminellen daran, für das höchste Amt der Nation zu kandidieren«, sagte der Rechtsprofessor Richard L. Hasen von der University of California in Los Angeles am Freitag gegenüber CNN. Die Frage lautet also, ob Trump die Wahlkampagne aus dem Gefängnis fortführen wird. Ob Trumps Status als vorbestrafter Kandidat überhaupt Auswirkungen auf die Wahl haben und möglicherweise Unentschlossene von einem Votum für ihn abhalten wird, bleibt unklar.

Kurzfristig gibt es sogar Anzeichen dafür, dass der einstimmige Schuldspruch dazu beiträgt, die unterschiedlichen Fraktionen der Republikanischen Partei zu vereinen. Dadurch dürfte Trumps Kampagne nun von neuen Spendengeldern profitieren. Die Reaktion der Demokraten war im Vergleich dazu gedämpft, obwohl die Biden-Kampagne wenige Minuten nach dem Urteil einen Spendenaufruf veröffentlichte, um Trump an der Wahlurne zu stoppen.

Jedenfalls bestätigt das Urteil einmal mehr, dass Donald Trump manipulativ und sexistisch ist, was jedoch keine Neuigkeit ist. Darin spiegelt er höchstens seine Milliardärsklasse wider, deren Vertreter in der Öffentlichkeit leere Moralpredigten und Religiosität verbreiten, aber in privaten Angelegenheiten Geld und Macht nutzen, um jeden zum Schweigen zu bringen, der sich ihnen in den Weg stellt. Bemerkenswert ist, dass US-Politiker wegen innenpolitischer Vergehen angeklagt werden, aber nie wegen der Verbrechen, die sie außerhalb der Vereinigten Staaten begehen.

Richard Nixons Kriege in Vietnam, Kambodscha und Laos verursachten mehr als eine Million Tote. Doch es war der Einbruch republikanischer Agenten in die Parteizentrale der Demokraten in Washington, der sogenannte Watergate-Skandal, der ihn zum Rücktritt veranlasste. William »Bill« Clinton wurde 1998 angeklagt, weil er gelogen hatte, als er behauptete, im Oval Office keine sexuellen Beziehungen zu einer Praktikantin des Weißen Hauses gehabt zu haben, aber nicht wegen der unprovozierten Bombardierungen Jugoslawiens.

Auch Trump ließ Syrien bombardieren, unterstützte die israelische Aggression gegen die Palästinenser in Gaza und sorgte für die Besetzung der venezolanischen Botschaft in Washington, um die demokratisch gewählte Regierung in Caracas zu stürzen. Bei diesen kriminellen Bestrebungen genoss Trump stets die Unterstützung der Demokratischen Partei, also der gesamten politischen Klasse des militärisch-industriellen Komplexes.