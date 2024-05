Christian Mang

Der Andrang am Freitag mittag war rund um das Brandenburger Tor in Berlin groß (Foto). Tausende Aktivisten demonstrierten »für eine engagiertere Klimapolitik« – und setzten ein Zeichen gegen einen drohenden Rechtsruck nach der Wahl zum EU-Parlament am 9. Juni. Sie forderten unter anderem den EU-weiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035. Bundesweit aufgerufen hatte die Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Auch in Brandenburg: Nach RBB-Informationen waren es bei den Protesten in Potsdam etwa 300 Teilnehmer und in Eberswalde rund 50. (jW)