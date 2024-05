Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), hat die Bundesregierung aufgefordert, einen belastbaren Vorschlag für ein neues Filmförderkonzept in Deutschland vorzulegen. Dieses müsse ein Steueranreizmodell in Verbindung mit einer Investitionsverpflichtung enthalten, sagte Herrmann am Rande eines Besuchs von Filmproduktionsstätten in Atlanta (USA). »Produktionen folgen dem Geld. Das kann man hier in Georgia eindrucksvoll erleben und bewundern«, sagte Herrmann. (dpa/jW)