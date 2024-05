Jehad Alshrafi/AP/dpa Verwüstung im Morgengrauen: Das Zeltlager in Rafah nach dem Bombenangriff von Sonntag nacht

Israel bleibt dabei: Das Massaker von Rafah am Sonntag war ein »tragischer Unfall«. Das israelische Militär (IDF) hätte nicht etwa das Zeltlager angegriffen, sondern in einem »gezielten Angriff« ein von der Hamas genutztes Gelände bombardiert, erklärte IDF-Sprecher Daniel Hagari am Dienstag abend. »Leider brach nach dem Angriff aufgrund unvorhergesehener Umstände ein Feuer aus, bei dem Zivilisten aus dem Gazastreifen ums Leben kamen«, so Hagari weiter über die Ergebnisse einer vorläufigen Untersuchung des Vorfalls durch die IDF. Die Kampfjets warfen demnach die kleinstmöglichen Bomben ab und konnten das Feuer gar nicht ausgelöst haben. Umherfliegendes Schrapnell oder durch Hamas-Waffen ausgelöste Sekundärexplosionen kämen als Ursache in Frage.

Bei dem Angriff wurde ein Zeltlager für Geflüchtete in Brand gesetzt, wobei mindestens 45 Menschen getötet und rund 250 weitere verletzt wurden. Teils verstörende Videos des in Flammen stehenden Lagers verbreiteten sich rasch im Internet. Verkohlte Leichen sind dort zu sehen. In einem Video hält ein verzweifelter Mann die Leiche eines Babys in die Höhe, dem beim Angriff offenbar der Kopf abgerissen wurde. Israel veröffentlichte auch ein mutmaßlich abgehörtes Telefonat zweier Personen in Gaza, in dem diese nahezu exakt die israelische Version der Ereignisse wiedergeben. Anders als bei ähnlichen mutmaßlichen Audiomitschnitten, in denen die Personen in nichtpalästinensischem, etwa syrischem Akzent sprachen, waren Menschen zu hören, die mit palästinensischem Akzent reden, was sich jW von mehreren Muttersprachlern bestätigen ließ, doch die Art des Gesprächs sowie das genutzte Vokabular lassen stark an der Authentizität der Aufnahme zweifeln.

Das israelische Militär hat den Gazastreifen in Tausende Parzellen aufgeteilt, um die Menschen systematisch von einer in die nächste treiben zu können. Zunächst hieß es, der Angriff auf das Camp Tel Al-Sultan erfolgte in Zone 2371. In einem am 22. Mai auf X veröffentlichten Video erklärte der IDF-Sprecher Avichay Adraee ­auf arabisch, dass die »humanitäre Zone« unter anderem auf diese Zone ausgeweitet wurde. Später stellte sich dann heraus, dass der Angriff nicht in dieser, sondern im Grenzgebiet der Zone 2372 stattgefunden hatte, die nicht als »humanitäre Zone« ausgewiesen war. Es gibt hierbei oft widersprüchliche Angaben der IDF; so stimmte die Karte im Video des IDF-Sprechers in weiten Teilen nicht mit dem Gesagten und dem dazugehörigen Text überein und die Grenzen der mutmaßlich »sicheren Zone« fallen oft nicht mit den Grenzen der Parzellen zusammen. Auch schien es in einer Einstellung des Videos, als befände sich auch die Zone 2372 im »sicheren« Gebiet. Das kanadische CBC veröffentlichte am Montag Flugblätter, die Israel in der Woche zuvor über Rafah abgeworfen hatte und auf denen die Menschen dort aufgefordert wurden, sich unter anderem in »das humanitäre Gebiet in Tel Al-Sultan« zu begeben. Viele folgten diesem Aufruf und fanden im Massaker den Tod.

Rund 1,3 Millionen Menschen hatten seit Kriegsbeginn im südlichen Rafah, das frühzeitig als »sichere Zone« ausgewiesen wurde, Schutz gesucht und wurden vom Militär vom Norden der Küstenenklave schrittweise dorthin vertrieben. Seit Beginn der Offensive auf die Stadt Anfang des Monats wurden nun rund eine Million Menschen erneut aus Rafah vertrieben, wobei es im gesamten Gazastreifen keinen sicheren Ort mehr gibt. Am Dienstag stießen die Truppen dann mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen bis ins Zentrum von Rafah vor. Dieses Vorrücken verletzt das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom vergangenen Freitag, in dem die Richter Israel aufforderten, die Offensive »sofort« einzustellen, und ist somit völkerrechtswidrig. Allein in den ersten 48 Stunden nach Urteilsverkündung bombardierte die israelische Luftwaffe Rafah mehr als 60 Mal. Nach dem Massaker vom Sonntag griff Israel im Süden des Gazastreifens in zwei Fällen erneut Zeltlager für Geflüchtete an: Bei einem Angriff im Gebiet Tel Al-Sultan wurden mindestens acht Menschen getötet. Im Camp in der Küstenstadt Al-Mawasi, das in einer humanitären Zone liegt und mit Panzern und Kampfjets angegriffen wurde, waren am Dienstag 21 Personen getötet worden, darunter zwölf Frauen und Mädchen.