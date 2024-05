Riad. Der Rückkampf der beiden Schwergewichtsboxer Olexander Usyk und Tyson Fury soll am 21. Dezember erneut in Riad stattfinden. Das erklärte Turki Al-Sheikh, Vorsitzender der saudiarabischen »General Entertainment Authority«, beim Kurznachrichtendienst X. Beim spektakulären WM-Vereinigungskampf in Riad am 18. Mai hatte der 37jährige Ukrainer Usyk den zuvor ungeschlagenen 35jährigen Fury nach Punkten besiegt und dem Briten den WBC-Gürtel abgenommen. Usyk, der zuvor schon Weltmeister der wichtigen Verbände IBF, WBO und WBA war, wurde damit zum ersten unangefochtenen Schwergewichtschampion seit 25 Jahren. (dpa/jW)