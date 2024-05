Barcelona. Der ehemalige Fußballbundestrainer Hansi Flick will beim katalanischen Spitzenklub FC Barcelona an alte Erfolge anknüpfen. Nach langem Hin und Her um seinen Vorgänger Xavi haben die Katalanen den 59jährigen als neuen Trainer verpflichtet. Flick erhält in Barcelona einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. (dpa/jW)