San Isidro. Das Strafverfahren gegen acht Ärzte und Pfleger des früh verstorbenen Fußballstars Diego Maradona ist verschoben worden. Statt wie vorgesehen am kommenden Dienstag werde der Prozess zur Klärung der Todesumstände des argentinischen Nationalheldens am 1. Oktober beginnen, berichteten die Zeitung La Nación und der Fernsehsender TN am Mittwoch. Die Anwälte von Maradonas Töchtern hatten die Suspendierung des Prozesses beantragt, weil noch eine Reihe juristischer Fragen offen sei. (dpa/jW)