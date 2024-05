Berlin. Der Dachverband der Fanhilfen e. V. blickt mit Besorgnis auf die bevorstehende Fußball-EM in Deutschland. Die vorige Saison sei geprägt gewesen von überzogenen Polizeieinsätzen und heftigen Übergriffen auf Fans, sagte die Vorsitzende ­Linda Röttig in einer Medienrunde am Mittwoch mit Blick auf das Turnier (14. Juni–14. Juli). »Wir sehen das als Angriff auf die Fankultur. Das sind massive Eingriffe in die Freiheits- und Bürgerrechte«, sagte Röttig. »Das ist nicht zu rechtfertigen und eine Eskalationsspirale der Polizei, die aufhören muss – gerade im Hinblick auf die EM.« (dpa/jW)