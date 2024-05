Xinhua/imago Zeigte ihre Klasse: Ju Wenjun

Das traditionelle Tepe-Sigeman-Schachturnier, das bis Anfang des Monats im schwedischen Malmö ausgetragen wurde, wies auch in diesem Jahr eine äußerst interessante Besetzung auf. Mit dem 19jährigen Weltranglistenvierten Nodirbek Abdusattorow (Usbekistan), der 20jährigen Nummer acht der Welt Arjun Erigaisi (Indien), der deutschen Nummer eins Vincent Keymer (19 Jahre) und dem während des Turniers noch 16jährigen aktuellen Juniorenweltmeister Marc’Andria Maurizzi (Frankreich) befanden sich vier der stärksten Jugendlichen im illustren achtköpfigen Feld. Einen besonderen Reiz bezog das Turnier durch die Teilnahme der Frauenweltmeisterin Ju Wenjun. Hinzu kamen der achtfache russische Meister Peter Swidler, der vierfache ukrainische Titelträger Anton Korobow und der schwedische Lokalmatador Nils Grandelius, Vizeeuropameister 2019.

Vor der siebenten und finalen ­Runde befanden sich Swidler, Erigaisi und ­Korobow mit jeweils vier Punkten aus sechs Partien an der Spitze des Achterfeldes. Dahinter lauerte Abdusattorow, der nach einer unerwarteten Auftaktniederlage gegen Korobow im weiteren Turnierverlauf Grandelius und ­Keymer geschlagen sowie gegen Erigaisi, ­Swidler und die Frauenweltmeisterin Ju Wenjun remisiert hatte, mit einem halben Punkt Rückstand.

Adusattorow besiegte im Schlussdurchgang als Weißer Maurizzi schnell und schloss damit zu Swidler auf, der die zähe Verteidigung von Keymer nicht überwinden konnte und sich ins Remis schicken musste. Keymer war mit zwei Siegen gegen Maurizzi und Grandelius wie der Wind gestartet, verrechnete sich aber in Runde vier gegen Ju Wenjun und musste nach einer weiteren Null im sechsten Durchgang gegen Abdusattorow alle Hoffnungen auf den Turniersieg fahren lassen. Korobow traf mit den schwarzen Steinen auf Ju ­Wenjun. Die Weltmeisterin zeigte erneut ihre Qualitäten, besiegte den Ukrainer und erreichte damit hervorragende 50 Prozent der Punkte und nach Wertung Rang fünf vor dem punktgleichen Keymer. Korobow verblieb hingegen bei vier Punkten und fiel im Endklassement auf den vierten Platz zurück. Erigaisi geriet als Schwarzer gegen Grandelius’ 3. Lb5-Sizilianer in große Schwierigkeiten und erreichte mit knapper Not ein Turmendspiel mit zwei Minusbauern, in dem er letztlich ein Remis retten konnte.

Somit teilten sich Swidler, Abdusattorow und Erigaisi mit jeweils 4,5 aus sieben die Plätze eins bis drei. Ein Tiebreak-Blitzturnier mit der Bedenkzeit von drei Minuten plus zwei Sekunden Inkrement pro Zug musste entscheiden. Während Swidler zweimal verlor und als Drittplazierter aus dem Rennen war, trennten sich Abdusattorow und Erigaisi remis. Die beiden Jungstars bestritten zwei weitere Blitzpartien. Nach einem erneuten Remis in der ersten Begegnung triumphierte Abdusattorow in der zweiten Partie und sicherte sich damit den Turniersieg.