Mindaugas Kulbis/AP Photo/dpa Gekommen, um zu bleiben: Zwei deutsche Soldaten am Mittwoch im litauischen Pabradė

Die größte Bundeswehr-Übung seit Jahrzehnten steht vor dem Abschluss, und die Generalität ist mit dem politisch-militärischen Resultat zufrieden. Der oberste Militär der Bundeswehr rasselt pünktlich zum Finale von »Quadriga 2024« noch einmal kräftig mit dem Säbel: Die Übung sende ein »Signal der Abschreckung an Russland« sowie ein »Signal der Verlässlichkeit an unsere Alliierten, allen voran an Litauen«, verkündete Generalinspekteur Carsten Breuer am Mittwoch bei einem Besuch der Schlussphase des Manövers in der litauischen Hauptstadt Vilnius gegenüber dpa. »Quadriga 2024« war Teil der am Freitag endenden NATO-Übung »Steadfast Defender«, dem größten Manöver des Kriegsbündnisses seit 1990.

Die Präsenz der Bundeswehr in Litauen sei »der Eckpfeiler des deutschen Beitrages zur Verteidigung der NATO-Ostflanke«, sagte Breuer im Stile von Pressemitteilungen des Verteidigungsministeriums. Und fügte hinzu: »So wie die Alliierten während des Kalten Krieges für uns einstanden, so stehen wir heute für die Sicherheit und Freiheit unserer Partner ein – auf jedem Quadratzentimeter des Bündnisgebietes.« Die »Quadriga«-Übung sei aber auch ein Signal »an unsere deutsche Gesellschaft: Die Bundeswehr geht konsequent den Weg in Richtung Kriegstüchtigkeit«.

Die Bundeswehr sei »einer der größten Truppensteller für die Ostflanke der NATO«, zum anderen sei Deutschland »der logistische Dreh- und Angelpunkt auch für alliierte Streitkräfte in der Verteidigung Europas«. Beides müsse geübt werden, »alle Zahnräder müssen reibungslos ineinandergreifen: Heimatschutz, Verlegung und der Einsatz schlagkräftiger Truppenteile«.

Mit »Quadriga« und dem übergeordneten Großmanöver »Steadfast Defender« hat die NATO eingeübt, große Truppenkontingente an die östliche Grenze des NATO-Gebiets zu transportieren. Zum Abschluss proben Teile der 10. Panzerdivision der Bundeswehr auf litauischen Truppenübungsplätzen das Gefecht bis hin zum »scharfen Schuss«.

Für die Übung hatte die Bundeswehr nicht nur Tausende Soldaten nach Litauen verlegt, sondern auch ihre eigene IT-Infrastruktur. Dies sei geschehen, »um den Soldaten die Möglichkeit zu geben, im Gefecht gesichert miteinander zu kommunizieren und den militärischen Kommandeur durch Bereitstellen etwa von Aufklärungsergebnissen bei der Führung des Verbands zu unterstützen«, sagte ein Bundeswehr-Sprecher gegenüber dpa. Man nutze bei der Übung auch neu eingeführte Technologie, wie eine 3D-Lagekarte (»Augmented Common Operational Picture«), die bessere Eindrücke von Relief und Geländebeschaffenheit des Gefechtsfeldes erlaube. So könne das taktische Lagebild zusätzlich zu den 2D-Karten verdichtet und detailgetreuer abgebildet werden.

Auch nach Ende von »Quadriga« wird die Bundeswehr in Litauen präsent bleiben. Die Vorbereitungen für die dauerhafte Stationierung einer gefechtsbereiten Brigade seien auf einem guten Weg, erklärte der für das Thema zuständige litauische Oberst am Mittwoch laut dpa. Auf einem Truppenübungsplatz bei Rūdninkai unweit der Grenze zu Belarus sollen bis 2025 die Kasernengebäude für die deutschen Soldaten errichtet werden. Das Areal wurde im Mai 2022 kurz nach Russlands Angriff auf die Ukraine mittels eines Sondergesetzes als Militärübungsgelände ausgewiesen.

Nach Einschätzung des litauischen Offiziers könnten im Sommer Verträge mit den Baufirmen abgeschlossen werden und voraussichtlich Ende des Jahres der eigentliche Bau der Unterkünfte beginnen. Um das etwa 40 Hektar große Baugebiet sollen bis Ende 2027 zudem mehrere Schießstände und ein großes Übungsgelände für Gefechtsfahrzeuge entstehen sowie Waffenlager und Logistikbereiche. Die Brigade soll bis 2027 einsatzfähig sein. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von bis zu 5.000 deutschen Soldaten.