Michele Nucci/LaPresse/dpa

Die Demonstrationen gegen das Massaker des israelischen Militärs in Gaza und die Besetzung Palästinas gehen in der ganzen Welt und auch in Europa weiter. In der italienischen Großstadt Bologna stand am Dienstag abend der Hauptbahnhof im Zentrum der Proteste (Foto). Tausende Menschen besetzten dort um 18 Uhr Gleise, legten den Zugverkehr lahm, forderten eine »Intifada überall« und provozierten wütende Reaktionen des zuständigen Ministers Matteo Salvini von der extrem rechten Lega, wie der Internetsender Radio Onda d’Urto am Mittwoch mitteilte. (jW)