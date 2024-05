Paris. Der spanische Tennisstar Rafael Nadal wird nach seiner Erstrundenniederlage bei den French Open gegen Alexander Zverev wahrscheinlich auf den Rasenklassiker in Wimbledon verzichten. Damit wolle er auch sein wahrscheinlich letztes Karriereziel Olympia in Paris nicht gefährden, das auf seinem Lieblingsbelag Sand im Stade Roland Garros ausgetragen wird, erklärte der 22malige Grand-Slam-Turniergewinner unmittelbar nach seiner Dreisatzniederlage am Montag. Derzeit sehe es wegen der Rasensaison »schwierig« aus, sagte der 37jährige. (dpa/jW)